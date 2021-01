Sci alpino | Kostner | “Bassino dominatrice assoluta | abbiamo una grande squadra”

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’ex sciatrice azzurra Isoldeha parlato ai microfoni di Extratime, su Radio 1 Rai, del momento che sta vivendo la Nazionale femminile fi sci. “È la. Basti pensare che nell’unica gara che non ha vinto è uscita di pista. Martaha una sciatamente precisa e nelle curve riesce a tirare lo sci in modo perfetto. Con la sua tecnica perfetta riesce a superare i punti difficili in modo molto migliore rispetto alle altre” ha dettosulla piemontese, al momento senza rivali nello Slalom Gigante. “Fino ad ora è stata di gran lunga la più forte tecnicamente: le altre neppure le si avvicinano” ha sottolineato l’ex campionessa azzurra, “è la prima volta che lo sci italiano vive una cosa del genere… la prima volta che ...

La partenza del secondo Super - G femminile sulla pista di Garmisch - Partenkirchen è posticipata alle 13:30 . La gara valevole per la Coppa del Mondo dinon partirà alle 11:00 come da programma, bensì almeno due ore e mezza più tardi e a meno di ulteriori rinvii. Il motivo è legato alla fitta nebbia che avvolge la parte bassa della pista.Sci alpino, le parole dell'ex azzurra Isolde Kostner sul momento della squadra italana, tra Goggia, Bassino e Brignone.Cambia il programma del secondo superG femminile a Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondon 2021 di sci alpino. La gara era in programma alle ore 11.00, ma è stata posticipata per la presenza di ...