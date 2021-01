Sci alpino, caduta per Goggia: trauma distorsivo al ginocchio, accertamenti a Milano (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutte notizie per lo sci alpino italiano: trauma distorsivo al ginocchio destro per Sofia Goggia. Lo rende noto la Federazione Italiana Sport Invernali tramite una nota ufficiale, in cui spiega che la bergamasca “è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia“. “La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI”, si legge ancora nel comunicato. Si attendono dunque notizie circa l’entità dell’infortunio per capire se la ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutte notizie per lo sciitaliano:aldestro per Sofia. Lo rende noto la Federazione Italiana Sport Invernali tramite una nota ufficiale, in cui spiega che la bergamasca “è rimasta vittima di unasulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia“. “La campionessa olimpica bergamasca ha riportato unaldestro e si sta recando aper essere sottoposta adda parte della Commissione Medica FISI”, si legge ancora nel comunicato. Si attendono dunque notizie circa l’entità dell’infortunio per capire se la ...

Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : In ansia per @goggiasofia, infortunata dopo una caduta su una pista turistica a Garmisch. Tutti gli aggiornamenti… - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - sportface2016 : #fisalpine #Garmisch Sci alpino, brutte notizie per Sofia #Goggia: trauma distorsivo al ginocchio destro, in sera… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI -