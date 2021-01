Sci Alpino, Alex Vinatzer: “Ho sciato di rabbia, era impossibile per me essere ultimo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Alex Vinatzer, oggi, nello slalom di Chamonix, si è ampiamente rifatto dopo la brutta prestazione di ieri. Lo sciatore azzurro, reduce addirittura da un ultimo posto, ha concluso la prima manche agguantando una buona tredicesima piazza. Queste le dichiarazioni rilasciate da Vinatzer dopo la sua prova: “Ho sciato di rabbia, era impossibile per me essere ultimo ieri. Mi sono preso dei rischi. Ai Mondiali non sto pensando. Oggi cerco solo di fare una bella prestazione per ritrovare un po’ di feeling. Se la pista tiene bene, si può fare. Non ho guardato i distacchi, voglio solo fare una seconda manche all’attacco, come viene viene. Voglio dimostrare a me stesso cosa so fare“. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021), oggi, nello slalom di Chamonix, si è ampiamente rifatto dopo la brutta prestazione di ieri. Lore azzurro, reduce addirittura da unposto, ha concluso la prima manche agguantando una buona tredicesima piazza. Queste le dichiarazioni rilasciate dadopo la sua prova: “Hodi, eraper meieri. Mi sono preso dei rischi. Ai Mondiali non sto pensando. Oggi cerco solo di fare una bella prestazione per ritrovare un po’ di feeling. Se la pista tiene bene, si può fare. Non ho guardato i distacchi, voglio solo fare una seconda manche all’attacco, come viene viene. Voglio dimostrare a me stesso cosa so fare“. Foto: Lapresse

