Sassuolo | Boga | «Gol importante Obiettivi? Giocare bene | poi la classifica»

Jeremie Boga parla dopo il pareggio contro il Cagliari arrivato grazie ad un suo gol: ecco le dichiarazioni dell'attaccante ivoriano Jeremie Boga ha parlato dopo il pareggio contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport. «È stato un gol importante. Volevamo vincere ma un punto va bene. Abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo e siamo abbastanza contenti di questo punto. Sapevamo che il Cagliari era una squadra forte, difendevano bene e sapevamo sarebbe stato difficile far gol. Gli obiettivi stagionali sono fare il massimo dei punti che possiamo fare, giocare bene e poi guardiamo dove siamo in classifica».

