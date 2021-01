Sarno: il Covid uccide a pochi giorni di distanza mamma e figlia (Di domenica 31 gennaio 2021) Sarno: il Covid 19 ha colpito mortalmente prima una mamma e poi, a dieci giorni di distanza, la figlia Si chiamava Lucia De Costanza, la donna cinquantasettenne che, a pochi giorni dalla madre, è morta a causa del coronavirus. Originaria di Nocera Inferiore, la donna si era trasferita a Sarno dove insegnava matematica nell’Istituto comprensivo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021): il19 ha colpito mortalmente prima unae poi, a diecidi, laSi chiamava Lucia De Costanza, la donna cinquantasettenne che, adalla madre, è morta a causa del coronavirus. Originaria di Nocera Inferiore, la donna si era trasferita adove insegnava matematica nell’Istituto comprensivo L'articolo proviene da YesLife.it.

