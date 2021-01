Sanremo, nessuna squalifica per Fedez dopo il video su Instagram: “Il cantante resta in gara” (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021, nessuna squalifica per Fedez Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, ieri aveva fatto ascoltare per errore un estratto della canzone “Chiamami per nome” destinata al Festival pubblicando un video su Instagram e rischiando quindi la squalifica dalla competizione. La storia social è stata subito rimossa dal cantante, ma il filmato è stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival dice chiaramente che le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora, ma la Rai ha comunque deciso di non ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021)2021,per, in2021 con Francesca Michielin, ieri aveva fatto ascoltare per errore un estratto della canzone “Chiamami per nome” destinata al Festival pubblicando unsue rischiando quindi ladalla competizione. La storia social è stata subito rimossa dal, ma il filmato è stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival dice chiaramente che le canzoni indevonore inedite fino all’inizio della competizione canora, ma la Rai ha comunque deciso di non ...

