Sanremo 2021 si farà? Incredibile, ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sanremo 2021 si farà? E' probabilmente una delle domande che tante persone si stanno facendo proprio in queste ore. Si è parlato a lungo infatti delle modalità di svolgimento della prossima edizione di Sanremo, che sarà come lo scorso anno "presieduta" da Amadeus. Inizialmente infatti si diceva che doveva essere fatta su una nave ma la proposta era stata immediatamente bocciata. Dopo tante ore e giorni si era finalmente arrivati ad una conclusione e la Rai aveva anche predisposto già con largo anticipo partecipanti ed il pubblico di Sanremo. Il problema però è che adesso la palla passa al Comitato Tecnico Scientifico e con molta probabilità il parere sarà negativo. Troppe persone all'interno di quello che non è uno studio televisivo ma un vero e proprio teatro. Cantanti e artisti che saranno costretti ...

