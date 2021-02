Sanremo 2021, la sparata di Fimi: «Festival al Forum di Assago» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Teatro Ariston L’ultima “sparata” sul Festival di Sanremo 2021 arriva dal mondo della discografia, particolarmente in fermento per la riuscita delle canzoni in gara. Enzo Mazza, ceo di Fimi, ha così pensato che il tema caldo del Teatro Ariston può essere risolto in un solo modo: spostare la kermesse altrove. “Siamo in una situazione di emergenza, se vogliamo che si tenga l’evento e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti dobbiamo essere tutti disponibili a fare un passo indietro. (L’Ariston, ndDM) è stato costruito negli anni Cinquanta e già in periodi normali ha mostrato i suoi problemi strutturali. Si potrebbe pensare ad allestire una tensostruttura in un’altra zona della città. Il teatro è sostituibile. Per il pubblico la gara di inediti non è inficiata dalla location che la ospita“ ha ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Teatro Ariston L’ultima “” suldiarriva dal mondo della discografia, particolarmente in fermento per la riuscita delle canzoni in gara. Enzo Mazza, ceo di, ha così pensato che il tema caldo del Teatro Ariston può essere risolto in un solo modo: spostare la kermesse altrove. “Siamo in una situazione di emergenza, se vogliamo che si tenga l’evento e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti dobbiamo essere tutti disponibili a fare un passo indietro. (L’Ariston, ndDM) è stato costruito negli anni Cinquanta e già in periodi normali ha mostrato i suoi problemi strutturali. Si potrebbe pensare ad allestire una tensostruttura in un’altra zona della città. Il teatro è sostituibile. Per il pubblico la gara di inediti non è inficiata dalla location che la ospita“ ha ...

