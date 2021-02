Sanremo 2021, i discografici pensano di cambiare location e lasciare l’Ariston: il luogo pensato per ospitare il Festival (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo e già ci sono mille polemiche intorno al concorso. Visti i tanti problemi sorti a causa delle norme di sicurezza anti Covid, Enzo Mazza, Ceo della Fimi (federazione che riunisce Universal, Sony, Warner e Bmg) in un’intervista rilasciata al Corriere ha proposto di lasciare l’Ariston. Secondo Mazza il Festival potrebbe traslocare per un anno al Forum di Assago. “Siamo in una situazione di emergenza, se vogliamo che si tenga l’evento e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti dobbiamo essere tutti disponibili a fare un passo indietro.” Il teatro Ariston per lui non è una priorità e anzi, risulta inadeguato ad una manifestazione di questo tipo (considerazione tra l’altro fatta già qualche anno fa da Paolo Bonolis)…. È stato costruito negli ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca più di un mese all’inizio deldie già ci sono mille polemiche intorno al concorso. Visti i tanti problemi sorti a causa delle norme di sicurezza anti Covid, Enzo Mazza, Ceo della Fimi (federazione che riunisce Universal, Sony, Warner e Bmg) in un’intervista rilasciata al Corriere ha proposto di. Secondo Mazza ilpotrebbe traslocare per un anno al Forum di Assago. “Siamo in una situazione di emergenza, se vogliamo che si tenga l’evento e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti dobbiamo essere tutti disponibili a fare un passo indietro.” Il teatro Ariston per lui non è una priorità e anzi, risulta inadeguato ad una manifestazione di questo tipo (considerazione tra l’altro fatta già qualche anno fa da Paolo Bonolis)…. È stato costruito negli ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - camila_healing : RT @trash_italiano: #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - LucaParry85 : quindi le regole non contano un cazzo se sono infrante per pochi secondi -