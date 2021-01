Sanremo 2021, “gli scienziati del Cts hanno dei dubbi”: il Festival è davvero ‘a rischio’? Ecco perché (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva detto di non essere disposto a salire sul palco senza un pubblico (di figuranti). Poi ha fatto marcia indietro e ieri sera Amadeus ha comunicato di essere pronto a fare il Festival di Sanremo in ogni caso. Stamani 31 gennaio però Ecco che tutto acquista una “luce diversa”: stando a un retroscena pubblicato sul Corriere della Sera a firma del sempre attento Renato Franco, il Cts non sarebbe tanto convinto che il Festival sia da fare. Il nodo si scioglierà in settimana, prima occorre vedere il protocollo di sicurezza preparato dalla Rai. Le obiezioni del Cts riguardano intanto la “bolla” creata per tutti i dipendenti Rai che saranno la macchina organizzativa e operativa del Festival ma che secondo il Comitato tecnico scientifico così “sicura” non è: gli artisti, che sono 26, più il loro entourage, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva detto di non essere disposto a salire sul palco senza un pubblico (di figuranti). Poi ha fatto marcia indietro e ieri sera Amadeus ha comunicato di essere pronto a fare ildiin ogni caso. Stamani 31 gennaio peròche tutto acquista una “luce diversa”: stando a un retroscena pubblicato sul Corriere della Sera a firma del sempre attento Renato Franco, il Cts non sarebbe tanto convinto che ilsia da fare. Il nodo si scioglierà in settimana, prima occorre vedere il protocollo di sicurezza preparato dalla Rai. Le obiezioni del Cts riguardano intanto la “bolla” creata per tutti i dipendenti Rai che saranno la macchina organizzativa e operativa delma che secondo il Comitato tecnico scientifico così “sicura” non è: gli artisti, che sono 26, più il loro entourage, ...

