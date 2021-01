Sanremo 2021, Fedez rimane in gara nonostante lo spoiler parziale: il motivo (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Organizzazione del Festival ha deciso di non prendere alcun provvedimento di squalifica per Fedez a Sanremo 2021 Nessuna squalifica da Sanremo 2021 per Fedez e Francesca Michielin. A comunicarlo è stata la stessa Organizzazione del festival in una nota dove si legge: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”. Il caso scoppiato ieri sera su Twitter è quindi rientrato. Sui ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Organizzazione del Festival ha deciso di non prendere alcun provvedimento di squalifica perNessuna squalifica dapere Francesca Michielin. A comunicarlo è stata la stessa Organizzazione del festival in una nota dove si legge: “A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, inper il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”. Il caso scoppiato ieri sera su Twitter è quindi rientrato. Sui ...

