Sanabria positivo al COVID | il nuovo acquisto del Torino è in isolamento

(Di domenica 31 gennaio 2021) Antonioè ufficialmente uncalciatore del: l’attaccante però è incausa positività alAntonioè uncalciatore del: ufficiale il suo arrivo in granata. L’attaccante però,al, dovrà restare inAL– «Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al-19 del calciatore., che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto infiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo ...

