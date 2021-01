Salvini | ' Crisi di governo? Parlamento fermo come piano vaccinale'

(Di domenica 31 gennaio 2021) 'Penso che questodi 'viandanti' non possa risolvere i problemi degli italiani. Si investano due mesi per far votare i cittadini,avviene in tutta Europa, per avere poi 5 anni in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Crisi

Così Matteocommenta ladi governo in corso a 'Live - Non è la d'Urso' . Il leader della Lega da giorni continua a chiedere le elezioni anticipate: 'Nella maggioranza se la stanno ......ago della bilancia dellapolitica. È in questa situazione che Verdini, il mister Wolf della politica che ha accompagnato le ascese di Berlusconi e Renzi, torna a casa. E chi ci trova?La crisi di governo è ancora in corso e si profila un nuovo giro di consultazioni di Fico, dopo quelle condotte tra ieri e oggi. Stamani alle 10 ha incontrato il gruppo degli ..."Penso che questo Parlamento di "viandanti" non possa risolvere i problemi degli italiani. Si investano due mesi per far votare i cittadini, come avviene in tutta Europa, per avere poi 5 anni in cui o ...