Salento | bimba di nove anni rischia di impiccarsi Ha detto di volere imitare il coetaneo di Bari morto alcuni giorni fa

(Di domenica 31 gennaio 2021) Accadutofa in una scuola del. La bambina è stata salvata dalle maestre. Era a scuola, ha chiesto di andare in bagno. Lì ha provato a usare una corda attorno al collo, per emulare il bambino di. Le compagne di scuola andate al bagno l’hanno vista in difficoltà e hanno allerta le insegnanti. Notizia diffusa dal tgnorba. L'articolodidi Hadiildi...

NoiNotizie : Salento: bimba di nove anni rischia di impiccarsi - rep_bari : Salento, bimba di 9 anni salvata dalle compagne nel bagno della scuola: il suo racconto è al vaglio degli inquirent… - SoloLecceIT : Nord Salento. 'SFIDA' SOCIAL. Bimba di nove anni prova ad impiccarsi nel bagno della scuola: salvata - Borderline_24 : Tragedia sfiorata nel #Salento, bimba 'gioca ad impiccarsi' a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Salento bimba

La Repubblica

...Enogastronomia Ricette coi Fiocchiin forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Movida Web Tvda gustare Gal serre salentine Privacy More Search /a> Home Attualitàdi 9 ...L'inchiesta scaturisce dalla denuncia presentata dai genitori, secondo cui laè nata in perfette condizioni di salute e respirava senza difficoltà. Il pubblico ministero della procura salentina ...Accaduto alcuni giorni fa in una scuola del Salento. La bambina è stata salvata dalle maestre. Era a scuola, ha chiesto di andare in bagno. Lì ha provato a usare una corda attorno al collo, per emular ...Una bambina di 9 anni raggiunge il bagno della scuola con una corda e una sedia per stringersi un cappio al collo, ma viene messa in salvo dalle compagne. È quanto accaduto nei giorni scorsi in una sc ...