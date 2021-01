Sabrina Salerno confessa | “Ho vissuto un incubo”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ospite di Verissimo, icona sexy degli anni ’80 oggi mamma realizzata e influencer di tutto rispetto nonostante la sua età, ha raccontato alcuni episodi negativi che ha subito ad inizio carriera.ha rivelato che a 17 anni ha conosciuto un uomo, una sorta di manager, che l’ha manipolata e le ha creato una pressione al limite del legale. “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco” dichiarazioni quelle della showgirl che lasciano perplessi e che mettono in luce un aspetto della ex it girl decisamente impensabile: “Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi ...