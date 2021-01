Sabrina Salerno choc a Verissimo: «Ha detto che avevo rapporti intimi con mio figlio, l’ho denunciato». Silvia Toffanin senza parole (Di domenica 31 gennaio 2021) Sabrina Salerno a Verissimo: «Ha scritto su un social che avevo rapporti intimi con mio figlio, l’ho denunciato alla polizia postale». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la cantante icona degli anni 80 è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Sabrina Salerno ha parlato anche del rapporto conflittuale con il padre. «Avendo avuto una situazione molto difficile con lui – spiega l’artista – ero molto prevenuta con gli uomini. Mia madre mi ha avuto a 18 anni e non ce la faceva a prendersi cura di me, sono cresciuta con i nonni. Ma comunque la sentivo. Mio padre invece non c’è mai stato, a 12 anni lo cerco ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021): «Ha scritto su un social checon mioalla polizia postale».commossa. Oggi, la cantante icona degli anni 80 è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata.ha parlato anche del rapporto conflittuale con il padre. «Avendo avuto una situazione molto difficile con lui – spiega l’artista – ero molto prevenuta con gli uomini. Mia madre mi ha avuto a 18 anni e non ce la faceva a prendersi cura di me, sono cresciuta con i nonni. Ma comunque la sentivo. Mio padre invece non c’è mai stato, a 12 anni lo cerco ...

SabrinaSalerno : Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emoz… - ClarabellaBest : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… - francobus100 : Sabrina Salerno choc a Verissimo: «Ha detto che avevo rapporti intimi con mio figlio, l'ho denunciato» - rudwall8 : @EsercitoCrucian Quella nel riquadro blu mi pare sia Sabrina Salerno. - manuhellt : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… -