"Sa cosa vuol dire cavalcare le dune". Lapo Elkann, tutto vero: la rivelazione (pazzesca) su Joana (Di domenica 31 gennaio 2021) «Questa non è un'indiscrezione: è tutto vero, confermato, ufficializzato dallo stesso Lapo Elkann. Il nipote di Gianni Agnelli, tanto geniale quanto "pazzo" (almeno finora), si sposa. Lo fa con una donna forte, l'unica capace, non solo di tenergli testa, ma "l'unica al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso"»: così mi assicura la mia amica scrittrice e giornalista Gisella Desiderato. Lei è Joana Lemos, portoghese di 47 anni, un matrimonio finito alle spalle, due figli, un master in Business Administration alla European School of Economics, manager, super sportiva (da quando ha sei anni fa nuoto, tennis, bici), con la passione per i motori, prima pilota portoghese a competere in eventi nel deserto, ha finito la Parigi-Dakar nel 1997 (con Carine Duret). «Sa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) «Questa non è un'indiscrezione: è, confermato, ufficializzato dallo stesso. Il nipote di Gianni Agnelli, tanto geniale quanto "pazzo" (almeno finora), si sposa. Lo fa con una donna forte, l'unica capace, non solo di tenergli testa, ma "l'unica al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso"»: così mi assicura la mia amica scrittrice e giornalista Gisella Desiderato. Lei èLemos, portoghese di 47 anni, un matrimonio finito alle spalle, due figli, un master in Business Administration alla European School of Economics, manager, super sportiva (da quando ha sei anni fa nuoto, tennis, bici), con la passione per i motori, prima pilota portoghese a competere in eventi nel deserto, ha finito la Parigi-Dakar nel 1997 (con Carine Duret). «Sa che ...

RavenLotis : @Camillamariani4 So cosa vuol dire... Ahahahahhahaha... - SMaurizi : non so se vi rendete conto cosa vuol dire subire il #waterboarding. Ho conosciuto gente dura che ha subito il water… - bhosonosara : MA COSA VUOL DIRE CHE IL TEMA SONO LE BAMBOLE AIUTO HO PAURA - Angyangy007 : @leeviiosa @DiGregorelli Ma che vuol direee era solo uno schiaffetto sulla mano e cosa vede un ragazzino? Uno schia… - Gianfribav : @MilaByNight @vfeltri Dire della mia salute mi occupo io... vuol dire non avere capito un cazzo di cosa significa diritto alla salute. -