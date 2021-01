Russia, Vladivostok. Stavolta uragano di ghiaccio, vento e neve. Video meteo (Di domenica 31 gennaio 2021) In Russia, a Vladivostok, probabilmente non molto di noi avrebbero piacere di vivere con gli eventi meteo estremi che vi succedono. D’inverno, le tempeste non sono una rarità, ma con i cambiamenti climatici sono divenute sempre più violente. Questi giorni c’è stata una tempesta di vento che ha superato i 150 km/h, accompagnata da temperatura pesantemente sotto zero, che ha mezzo a dura prova i cittadini. In tale occasione non è caduta tanta neve, ma lo scaccianeve ha creato cumuli di neve. Insomma, che tempaccio da quelle parti. Questo articolo è reso disponibile da meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) In, a, probabilmente non molto di noi avrebbero piacere di vivere con gli eventiestremi che vi succedono. D’inverno, le tempeste non sono una rarità, ma con i cambiamenti climatici sono divenute sempre più violente. Questi giorni c’è stata una tempesta diche ha superato i 150 km/h, accompagnata da temperatura pesantemente sotto zero, che ha mezzo a dura prova i cittadini. In tale occasione non è caduta tanta, ma lo scacciaha creato cumuli di. Insomma, che tempaccio da quelle parti. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.

