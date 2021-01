Russia, proteste pro-Navalny nelle città sugli 11 fusi orari del Paese: più di mille fermi (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono scesi in piazza dall’estremo est del Paese, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca, dove avanzano al grido “la Russia sarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine settimana scorso, per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexei Navalny, in carcere dal suo ritorno in patria lo scorso 17 gennaio dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento con l’agente nervino Novichok, del quale Navalny accusa direttamente i vertici del potere russo. La polizia aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est del Paese è intervenuta: al momento ha già arrestato, nelle città spalmate sugli 11 fusi orari del Paese, più di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono scesi in piazza dall’estremo est del, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca, dove avanzano al grido “lasarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine settimana scorso, per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexei, in carcere dal suo ritorno in patria lo scorso 17 gennaio dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento con l’agente nervino Novichok, del qualeaccusa direttamente i vertici del potere russo. La polizia aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est delè intervenuta: al momento ha già arrestato,spalmate11del, più di ...

