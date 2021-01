Russia | proteste pro Navalny in 35 città | migliaia gli arresti

lauraboldrini : Centinaia di arresti in #Russia. Dilagano le proteste per chiedere la liberazione di #Navalny. Cosa dice Salvini… - LiaQuartapelle : Dalla Russia arrivano notizie di centinaia di arresti tra cui Yulia Navalnya e immagini di decine di migliaia di ma… - fattoquotidiano : Proteste pro-Navalny nelle città su tutti gli 11 fusi orari della Russia: più di mille persone fermate - ToninoCogoni : RT @LiaQuartapelle: Dalla Russia arrivano notizie di centinaia di arresti tra cui Yulia Navalnya e immagini di decine di migliaia di manife… - tobiamc : RT @LiaQuartapelle: Dalla Russia arrivano notizie di centinaia di arresti tra cui Yulia Navalnya e immagini di decine di migliaia di manife… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia proteste

Una domenica che in Olanda, a Bruxelles e a Vienna è scossa dallecontro le restrizioni anti - Covid , come già successo, ad esempio, anche in Spagna , ... Laha annunciato venerdì di ...Un'ondata diha travolto oggi 35 città dellaper chiedere la liberazione del leader dell'opposizione Alexei Navalny. Secondo dati dell'organizzazione non governativa OVD - Info, la polizia ha ...Divampano le proteste contro le restrizioni del coronavirus in diversi Stati Ue. 300 gli arresti solo a Bruxelles.(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Sono oltre 4.000, e per l'esattezza 4.027, i manifestanti finora fermati durante le proteste in Russia contro la detenzione dell'oppositore numero uno di Putin, Alexey Navalny ...