Russia, proteste per l'arresto di Navalny: fermati oltre 3mila manifestanti (Di domenica 31 gennaio 2021) proteste in Russia per l'arresto di Alexey Navalny, l'oppositore principale di Putin. Sono oltre 3mila gli arresti Sono ore di caos e forti proteste in Russia, dove migliaia di protestanti sono scesi in piazza contro la detenzione di Alexey Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dall'Onu Ovd-Info sul suo sito ufficiale, ad L'articolo proviene da Inews.it.

