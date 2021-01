Russia, proteste contro la detenzione di Navalny: quasi mille arresti. Fermata anche la moglie Yulia (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono più di mille le persone fermate finora dalla polizia in Russia per le proteste contro la detenzione dell'oppositore Alexey Navalny, attivista, politico e blogger russo: lo riporta l'ong Ovd - ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono più dile persone fermate finora dalla polizia inper leladell'oppositore Alexey, attivista, politico e blogger russo: lo riporta l'ong Ovd - ...

Agenzia_Italia : In Russia dilaga la protesta a favore di Navalny, oltre 500 arresti - RaiNews : I sostenitori di #Navalny tornano in piazza per chiederne la liberazione, nonostante gli avvertimenti delle autorit… - fattoquotidiano : Proteste pro-Navalny nelle città su tutti gli 11 fusi orari della Russia: più di mille persone fermate - Adnkronos : #Russia, proteste per #Navalny: fermata la moglie Julia - SmorfiaDigitale : Russia, proteste contro la detenzione di Navalny: oltre mille arresti, fermata l... -