Russia, più di 2000 fermi durante le proteste pro-Navalny: in manette anche sua moglie. Usa: “Liberateli” (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est del Paese è intervenuta: al momento la polizia ha già arrestato, nelle città spalmate sugli 11 fusi orari del Paese, più di 1.500 attivisti, dalla capitale Mosca fino a Krasnoyarsk, Vladivostok, Novosibirsk e San Pietroburgo. Ed è finita in manette anche la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina della capitale, dove è rinchiuso l’oppositore. Sono scesi in piazza dall’estremo est del Paese, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca. Avanzano gridando “Libertà”, “Putin è un ladro” e “la Russia sarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine settimana scorso, per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexei Navalny, in carcere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est del Paese è intervenuta: al momento la polizia ha già arrestato, nelle città spalmate sugli 11 fusi orari del Paese, più di 1.500 attivisti, dalla capitale Mosca fino a Krasnoyarsk, Vladivostok, Novosibirsk e San Pietroburgo. Ed è finita inladi, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina della capitale, dove è rinchiuso l’oppositore. Sono scesi in piazza dall’estremo est del Paese, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca. Avanzano gridando “Libertà”, “Putin è un ladro” e “lasarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine settimana scorso, per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexei, in carcere ...

... rinnovando 'la richiesta alla Russia di liberare coloro che sono stati detenuti per avere ... Un tribunale di Mosca ha ordinato due mesi di arresti domiciliari per alcuni dei più stretti collaboratori ...

Sono più di mille le persone fermate finora dalla polizia in Russia per le proteste contro la detenzione dell'oppositore Alexey Navalny, attivista, politico e blogger russo: lo riporta l'ong Ovd - Info, ...

