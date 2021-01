Russia, oltre 3mila arresti alle manifestazioni pro-Navalny: a Mosca un uomo si dà fuoco (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono oltre 3mila gli arresti effettuati dalla polizia russa durante le manifestazioni pro Aleksei Navalny, l’avvocato e oppositore rientrato in Russia dopo essere stato curato in Germania a seguito del tentativo di avvelenamento nei suoi confronti. Secondo quanto riporta il sito indipendente OVD-Info, un uomo a Mosca ha tentato di immolarsi dandosi fuoco. L’uomo, dalle prime informazioni, è stato subito soccorso ma le sue condizioni sono più gravi di quanto inizialmente apparso. Tra le persone arrestate a Mosca c’è anche Julia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, che stava prendendo parte a una manifestazione non autorizzata a piazza Komsomolskaya. I manifestanti ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Sonoglieffettuati dalla polizia russa durante lepro Aleksei, l’avvocato e oppositore rientrato indopo essere stato curato in Germania a seguito del tentativo di avvelenamento nei suoi confronti. Secondo quanto riporta il sito indipendente OVD-Info, unha tentato di immolarsi dandosi. L’, dprime informazioni, è stato subito soccorso ma le sue condizioni sono più gravi di quanto inizialmente apparso. Tra le persone arrestate ac’è anche Julia Navalnaya, la moglie di Alexei, che stava prendendo parte a una manifestazione non autorizzata a piazza Komsomolskaya. I manifestanti ...

