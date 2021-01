Russia, oltre 3000 fermi durante le proteste pro-Navalny: in manette anche sua moglie. Usa: “Liberateli”. E la piazza grida: “Putin ladro” (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est del Paese è intervenuta: al momento la polizia ha già arrestato, nelle città spalmate sugli 11 fusi orari del Paese, più di 3000 attivisti, dalla capitale Mosca fino a Krasnoyarsk, Vladivostok, Novosibirsk e San Pietroburgo. Ed è finita in manette anche la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina della capitale, dove è rinchiuso l’oppositore. Sono scesi in piazza dall’estremo est del Paese, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca. Avanzano gridando “Libertà”, “Putin è un ladro” e “la Russia sarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Aveva promesso il pugno duro e fin dalle prime manifestazioni nell’est del Paese è intervenuta: al momento la polizia ha già arrestato, nelle città spalmate sugli 11 fusi orari del Paese, più diattivisti, dalla capitale Mosca fino a Krasnoyarsk, Vladivostok, Novosibirsk e San Pietroburgo. Ed è finita inladi, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina della capitale, dove è rinchiuso l’oppositore. Sono scesi indall’estremo est del Paese, a meno venti gradi, fino alla capitale Mosca. Avanzanondo “Libertà”, “è un” e “lasarà libera”. Protestano di nuovo, come nel fine ...

