Russia: manifestazioni per Navalnyj, interviene la polizia (Di domenica 31 gennaio 2021) Un altro fine settimana di proteste in Russia per chiedere il rilascio di Navalnyj, il politico russo arrestato lo scorso 17 gennaio. screenshot videoIn Russia proseguono per il secondo week end consecutivo la manifestazioni per richiedere la liberazione di Aleksej Navalnyj, l'attivista arrestato due settimane fa. Durante le manifestazioni sono state arrestate dalla polizia oltre 3mila persone. Chi è Aleksej Navalnyj Aleksej Navalnyj è un'attivista e politico russo. E' segretario del partito Democratico del Progresso e presidente della Coalizione Democratica. Lo scorso 20 agosto 2020 Navalnyj è stato avvelenato mentre si spostava con l'aereo da Tomsk a Mosca. Due giorni dopo il politico privo di ...

