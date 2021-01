Russia, le proteste a Minsk laboratorio per gestire la piazza pro-Navalny. E la propaganda accende le accuse di “pedofilia politica” (Di domenica 31 gennaio 2021) Le proteste iniziate in BieloRussia quest’estate sono diventate un caso studio per il Cremlino, che oggi si appresta ad affrontare il secondo fine settimana di manifestazioni, sostenute e incitate dall’oppositore di Putin Alexej Navalnyj, arrestato dopo il suo ritorno in patria il 17 gennaio. La lezione imparata è che l’eccesso di violenza contro i manifestanti può diventare controproducente e innescare una reazione a catena, coinvolgendo sempre più persone indignate dalle violenze. Bisogna intimidire, ma con metodi più delicati rispetto a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine di Aleksandr Lukashenko. Le scuse dell’agente dell’Omon e il perdono, se pur estorto per trasmetterlo in tv, della donna che aveva colpito in pancia durante le manifestazioni in Russia del 23 gennaio, sono un segnale di questa consapevolezza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Leiniziate in Bieloquest’estate sono diventate un caso studio per il Cremlino, che oggi si appresta ad affrontare il secondo fine settimana di manifestazioni, sostenute e incitate dall’oppositore di Putin Alexejj, arrestato dopo il suo ritorno in patria il 17 gennaio. La lezione imparata è che l’eccesso di violenza contro i manifestanti può diventare controproducente e innescare una reazione a catena, coinvolgendo sempre più persone indignate dalle violenze. Bisogna intimidire, ma con metodi più delicati rispetto a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine di Aleksandr Lukashenko. Le scuse dell’agente dell’Omon e il perdono, se pur estorto per trasmetterlo in tv, della donna che aveva colpito in pancia durante le manifestazioni indel 23 gennaio, sono un segnale di questa consapevolezza. ...

