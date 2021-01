Russia, la violenza della polizia contro i manifestanti pro-Navalny: uomo colpito dal taser perde conoscenza – Video (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono numerosi i Video, che vengono dalla Russia, in cui la polizia ricorre alla violenza per fermare le persone scese in strada, in tutto il Paese, in sostegno dell’attivista Alexei Navalny e a favore della sua scarcerazione. Nel filmato, le azioni della polizia a San Pietroburgo, dove un uomo, colpito ripetutamente dal taser, viene portato via di peso. Ma anche quelle da ?eljabinsk e Mosca. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono numerosi i, che vengono dalla, in cui laricorre allaper fermare le persone scese in strada, in tutto il Paese, in sostegno dell’attivista Alexeie a favoresua scarcerazione. Nel filmato, le azionia San Pietroburgo, dove unripetutamente dal, viene portato via di peso. Ma anche quelle da ?eljabinsk e Mosca.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

