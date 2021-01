(Di domenica 31 gennaio 2021) Danielepotrebbe tornare nuovamente a, ma questa volta sulla sponda granata. Il difensore toscano, attualmente al Rennes in prestito dalla Juventus è finito nel mirino delda quando il suo centrale, Nkoulou, ha deciso di non rinnovare il contratto e che il club transalpino vorrebbe acquistare., sono ore calde? Come sempre sarà la volontà dei diretti interessati a fare la differenza. Se Nkoulou dovesse accettare il trasferimento in Francia, allora anchefarebbe il percorso inverso. L’ex difensore della Juventus non ha lasciato il segno in Ligue 1, avendo collezionato solo due presenze tra campionato e Champions League a causa di un infortunio alla coscia. Il che ha indotto il Rennes a non voler investire su di lui a titolo definitivo ...

Glongari : Confermata l’indiscrezione di @AlfredoPedulla e #Rugani si avvicina a larghi passi verso il #Torino. #transfers - marcoconterio : ?? Sorpresa #Torino. Assalto a Daniele #Rugani che può lasciare il #Rennes. Stasera contatto con la #Juventus per pr… - GoalItalia : Juventus e Torino parlano di Rugani ?? Il difensore può finire in granata ?? - MoliPietro : Rugani-Torino, si tratta: la situazione - Notiziedi_it : Rugani-Torino, affare possibile: la Juventus apre, intreccio con Nkoulou -

Ultime Notizie dalla rete : Rugani Torino

- Ilcontinua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola in ... Rolando Mandragora (23), dove però si potrebbe parlare anche di Daniele(26), ...Calciomercato, i granata cercano gli ultimi ritocchi: nei discorsi con la Juventus entra anche un possibile scambio Situazione di classifica che resta complicata per il. I tre pareggi di fila non hanno smosso particolarmente le acque, due su tre per di più sono arrivati in prolungata superiorità numerica. La squadra con Nicola al timone ha dimostrato di aver ...Il Torino tratta l'acquisto di Daniele Rugani ora in prestito al Rennes. Contatti in corso con la Juventus proprietaria del cartellino ...CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il calciomercato della Juventus entra nelle battute finali e il club bianconero è impegnato non solo ad acquistare, ma anche a cedere. In questo caso però a cambiare casacca p ...