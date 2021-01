Rotta balcanica, l’eurodeputato Smeriglio (Pd) al confine tra Italia e Slovenia: “Chiarire responsabilità italiane su respingimenti” | VIDEO (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 29 e il 30 gennaio, il parlamentare europeo Massimiliano Smeriglio ha visitato il confine tra Italia e Slovenia alla frontiera di Fernetti, a Trieste. L’ispezione è uno dei momenti in cui è articolata la “missione istituzionale” degli eurodeputati Italiani del Gruppo socialisti e democratici Smeriglio, Benifei, Bartolo, Majorino e Moretti sui luoghi maledetti della cosiddetta Rotta balcanica: il confine italo-sloveno, la Croazia, la Bosnia. Nella tappa triestina della missione, Smeriglio ha avuto una serie di incontri e raccolta di testimonianze decisive per Chiarire se e quali siano le responsabilità delle autorità Italiane nella politica dei ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 29 e il 30 gennaio, il parlamentare europeo Massimilianoha visitato iltraalla frontiera di Fernetti, a Trieste. L’ispezione è uno dei momenti in cui è articolata la “missione istituzionale” degli eurodeputatini del Gruppo socialisti e democratici, Benifei, Bartolo, Majorino e Moretti sui luoghi maledetti della cosiddetta: ilitalo-sloveno, la Croazia, la Bosnia. Nella tappa triestina della missione,ha avuto una serie di incontri e raccolta di testimonianze decisive perse e quali siano ledelle autoritàne nella politica dei ...

