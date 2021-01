Rossella Michetti | la moglie di Ivano racconta il dramma

(Di domenica 31 gennaio 2021)ladide I cugini di Campagna ha scelto Barbara D’Urso perre ilche ha colpito il noto cantante. Per la prima volta da mesi,si mostra alle telecamere di Domenica Live dall’ospedale, dove è ricoverato da alcuni mesi. Nessuno sapeva di questo male che ha colpito il noto membro dei Cugini di campagna. A testimoniare questo momento difficile ladel cantante, ecco cosa è successo in questi ultimi mesi e perché hanno scelto di mantenere il riserbo di quanto accaduto. LEGGI ANCHE>>>Donatella Rettore, la terribile malattia che l’ha colpita: “Ho avuto paura” LEGGI ANCHE>>> Antonella Elia ...

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, e ... "Rossella, quanto sei bella?" ha esordito così, vedendo la moglie. "Ringraziando Dio riesco a ..." Ivano Michetti ha avuto un ictus ed è stato operato due volte al cuore: ecco come sta il cantante dei Cugini di Campagna ...