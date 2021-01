Ronaldo a letto con Georgina: la foto postata sui social (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica in famiglia per Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse della Juventus, dopo la vittoria per 2 - 0 contro la Samp , ha trascorso una giornata di puro relax in compagnia della fidanzata Georgina e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica in famiglia per Cristiano. Il fuoriclasse della Juventus, dopo la vittoria per 2 - 0 contro la Samp , ha trascorso una giornata di puro relax in compagnia della fidanzatae ...

sportli26181512 : Ronaldo a letto con Georgina: la foto postata sui social: Il fuoriclasse della Juve, in attesa del match con l'Inte… - giova0027 : @SkaardaLecter @NanniNOVI @lagoldoninuda @RaiSport Si può dire che se 3/4 delle partite cominciate la partita in va… - giannipinoli : #Ronaldo si assembra in camera da letto. La Procura indaga. - toutlereste : @CostanzaRdO Ho letto un tweet qualche giorno fa, di cui non ricordo l’autore: Draghi nel governo italiano sta come… - Mirkobest : @JCTweet_ Io ho letto ste due cose su Ronaldo poi ho chiuso Twitter: -