Roma-Verona | Villar | “In campo per vincere Pronti a dare il massimo contro un avversario forte”

"Il nostro obiettivo in ogni partita è vincere. Dopo queste due settimane strane oggi la partita è importantissima, vogliamo giocare bene e vincere".Sono le parole del centrocampista capitolino Gonzalo Villar che, intervenuto ai microfoni di "Romatv" a pochi istanti dal fischio d'inizio del match contro il Verona, si è soffermato sull'impegno che questa sera attenderà la sua squadra: reduce dal successo contro lo Spezia."Sono arrivato da ragazzino e ora sono quasi un uomo. Sono cresciuto un po'. Verona? Sì sono forti, l'ultima partita dice molto di questa squadra, non è facile vincere 3-1 col Napoli. Dobbiamo essere Pronti e giocare al meglio per vincere oggi".

