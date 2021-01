Roma-Verona | le formazioni ufficiali

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per la gara che chiuderà il ventesimo turno di Serie A, alle 20.45 si giocaall’Olimpico:(3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Laapre il girone di ritorno ospitando all'Olimpico una delle squadre più in forma del campionato: il. Fonseca ritrova Mancini in difesa mentre a centrocampo Veretout affiancherà Villar. In ...Alla fine, conta il risultato: questo premia il Napoli che aggancia laal quarto posto in classifica, ma i giallorossi scenderanno in campo tra poco per affrontare ile potranno ...Dopo una settimana passata a discutere della frattura tra Edin DZeko e Paulo Fonseca, la Roma è attesa all'Olimpico dall'Hellas Verona nella prima giornata del girone di ritorno. Contro la squadra di ...L'attaccante bosnico assisterà al match di questa sera dagli spalti: è ancora scontro con Fonseca