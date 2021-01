Roma-Verona | Lazovic | “Vietato fermarci | proveremo a fare punti come contro il Napoli di Gattuso”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel prepartita della sfida dello 'Stadio Olimpico', Darkoè intervenuto ai microfoni di 'SkySport'., Villar: “In campo per vincere. Pronti a dare il massimoun avversario forte”Il centrocampista croato in forza alla corte di Ivan Juri?, a pochi istanti dal fischio d’inizio del matchla, si è soffermato in particolare sull'attuale bilancio positivo della compagine veronese. Ilha battuto ildi Rinonella scorsa giornata di Serie A e pertanto ha voglia di continuare a sognare anchela franchigia capitolina. "Quest'anno abbiamo fatto tanticon le big rispetto allo scorso anno. Stiamo facendo bene: non dobbiamo ...

ArturoDb72 : RT @sportface2016: #RomaVerona | Ammonito #Pellegrini, era diffidato e salterà la #Juventus - ItalianoCalcio : Goal Mancini! Roma lead Verona 1-0. - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Verona *(Mancini 21‘) #SSFootball - sportface2016 : #RomaVerona | Ammonito #Pellegrini, era diffidato e salterà la #Juventus - JohnPaulFutbol : Mancini! Roma 1 - 0 Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Laha dovuto rinunciare a Smalling per un problema al flessore della gamba sinistra: tegola in casa giallorossa durante il match col'Welcome Bryan'. Edin Dzeko ha dato il benvenuto al nuovo acquisto dellaReynolds a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il. Sorrisi, abbracci e strette di mano in tribuna, un comportamento da capitano nonostante la bufera che si è scagliata su di ...Roma, le parole del centrocampista Gonzalo Villar prima del match contro il Verona: "Sono cresciuto rispetto a quando sono arrivato qui, ora sono quasi un uomo" ...Il commissario tecnico azzurro è all’Olimpico per assistere al match tra la squadra di Fonseca e quella di Juric C’è anche il ct della nazionale Roberto Mancini in tribuna all’Olimpico per assistere a ...