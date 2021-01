(Di domenica 31 gennaio 2021) Poco più di sette ore e sarà.Pochi istanti fa, il tecnico Pauloha diramato la lista dei convocati per la gara in programma alle ore 20.45, allo Stadio "Olimpico", valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Elenco di cui fa parte a sorpresa anche Javier.Il fantasista argentino, alle prese con una lunghissima serie di guai fisici, non gioca una partita dallo scorso 28 giugno, mentre l'ultima convocazione risale al 29 luglio. Tornato in gruppo a fine novembre, l'exad agosto aveva deciso di operarsi all'anca. Un intervento in artroscopia effettuato dal dottor Marc Tey, nella clinica Tres Torres a Barcellona. Ora, laal. "l'intervento sono passati 174 ...

serieAnews_com : ????#RomaVerona, #Dzeko escluso dai convocati: e i tifosi chiedono #FonsecaOut ? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma-Verona, i convocati di Fonseca: assente Dzeko: Roma-Verona, i conv… - WiAnselmo : #Roma-#Verona, la luce infondo al tunnel: Fonseca ritrova Pastore, l'ex #Palermo convocato dopo sei mesi - Mediagol : #Roma-#Verona, la luce infondo al tunnel: Fonseca ritrova Pastore, l'ex #Palermo convocato dopo sei mesi - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona: torna Mkhitaryan dal 1', Lasagna scalpita -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Importante novità nell'elenco dei convocati diramato da Paulo Fonseca per. Elenco di cui fa parte anche Javier Pastore. L'argentino, alle prese con una lunghissima serie di problemi fisici, non gioca una partita addirittura dal 28 giugno contro il Milan mentre ...Le rivelazioni del quotidiano spagnolo "El Mundo" sul contratto di Messi, l'al'avvicinamento ae Napoli - Parma e i risvolti delle vittorie di Milan, Inter e Juventus contro Bologna, Benevento e Sampdoria. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della ...L’obiettivo è come sempre conquistare i tre punti, ma l’avversario non va assolutamente sottovalutato. Roma-Verona, dubbio in attacco per i gialloblù: Kalinic o Lasagna? Come riportato da La Gazzetta… ...Dopo le vittorie di Milan e Juve, l’Inter risponde presente. Nella 20.ma giornata di Serie A la squadra di Conte batte il Benevento 4-0 e rimane a -2 dai rossoneri e a +5 dai bianconeri (con una gara ...