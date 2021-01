Roma-Verona, Juric: “Persi dopo il primo gol. Abbiamo regalato qualcosa” (Di domenica 31 gennaio 2021) “È mancata concentrazione. Nei primi venti minuti Abbiamo giocato bene, poi dopo il primo gol della Roma ci siamo Persi. Abbiamo regalato qualcosa, la sconfitta è giusta“. Queste le dichiarazioni del tecnico del Verona Ivan Juric dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. La squadra di Fonseca chiude la pratica nel primo tempo con tre reti nel giro di dieci minuti. Ma Juric – forte dei trenta punti in classifica – non crede al pericolo rilassamento: “Sarebbe grave – ha detto a Sky Sport – La nostra realtà è piccola rispetto alle altre, non possiamo permetterci rilassamenti. Oggi ci è mancata la fame e la concentrazione, non possiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) “È mancata concentrazione. Nei primi venti minutigiocato bene, poiilgol dellaci siamo, la sconfitta è giusta“. Queste le dichiarazioni del tecnico delIvanla sconfitta per 3-1 sul campo della. La squadra di Fonseca chiude la pratica neltempo con tre reti nel giro di dieci minuti. Ma– forte dei trenta punti in classifica – non crede al pericolo rilassamento: “Sarebbe grave – ha detto a Sky Sport – La nostra realtà è piccola rispetto alle altre, non possiamo permetterci rilassamenti. Oggi ci è mancata la fame e la concentrazione, non possiamo ...

pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - tifoso_perfetto : @DiegoDeLucaTwit E la Roma ci dimostra quanto siamo stati na chiàveca a Verona - calciomercatoit : ?? #Fonseca è chiaro: “La #Roma non dipende da #Dzeko” - Salvato95551627 : RT @pisto_gol: Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceglie il te… -