Roma Verona, i convocati di Juric: prima chiamata per Lasagna (Di domenica 31 gennaio 2021) Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma: prima chiamata per Lasagna Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. prima chiamata per Kevin Lasagna. Portieri: Silvestri, Pandur. Difensori: Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Dawidowicz, Amione. Centrocampisti: Lazovi?, Barak, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Berardi, Faraoni, Bessa, Tameze. Attaccanti: Kalinic, Colley, Lasagna.

