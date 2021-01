Roma Verona, i convocati di Fonseca: assenti Dzeko e Pedro (Di domenica 31 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Verona: assente Dzeko Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Verona. assenti Dzeko e Pedro. Portieri – Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti – Borja Mayoral, Perez. ??????? I nostri convocati per #RomaVerona#ASRoma pic.twitter.com/Ks0ariyY7t — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il: assentePauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il. Portieri – Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti – Borja Mayoral, Perez. ??????? I nostriper ##ASpic.twitter.com/Ks0ariyY7t — AS(@OfficialAS) January 31, ...

