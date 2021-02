Roma-Verona | Fonseca | “Continuità possibile anche contro le big Caso Dzeko? Mai pretese sue scuse”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lasi impone sul.I giallorossi tornano a vincere all'Olimpico dopo il ko nel derbyla Lazio, nella sfida andata in scena questa serala formazione di Ivan Juric. Un successo convincente ma che non distoglie l'attenzione dal: un argomento analizzato dal tecnico Paulo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara."Devo mantenere grande equilibrio. Un allenatore diceva che tutti gli allenatori devono avere la valigia sempre pronta: la nostra vita è così. Abbiamo fatto gol alla miglior difesa del campionato, e non era facile, perché loro sono aggressivi e molto forti. Penso che la squadra abbia capito che avremmo dovuto cambiare le nostre intenzioni: il primo tempo è stato perfetto, siamo riusciti a segnare tre gol ...

pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - Luckyluciano971 : RT @napolista: La Roma liquida 3-1 la corazzata Verona Sembrava che il Napoli avesse perso contro un squadrone. Ci hanno pensato i giallor… - LeoWolf1992 : RT @CZampa_official: Roma-Verona: il commento zampato (video) - mille9ventisei : @scottotweet i nomi da Napoli sono Fonseca (sempre se va via da roma), Spalletti e Sarri. benitez è fuori dal giro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Sul gol sembra in ritardo, poi salva nel finale su Lasagna. Attivati a solo 1,99' al mese per sempre anziché 5,99' ! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e ...Lavince 3 - 1 con ile almeno per una notte può mettere da parte le polemiche intorno al caso Dzeko. Il nove giallorosso, come con lo Spezia, ha assistito al match dalla tribuna. Qualche ...In attesa della partita di sabato contro i bianconeri, i giallorossi si godono il terzo posto grazie ad una buona prestazione ...Drive Club, tutte le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24. Papa Francesco intervista con la Gazzetta dello Sport ...