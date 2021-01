Roma-Verona diretta live ore 20:45: Mkhitaryan di nuovo titolare. Juric lancia Kalinic (Di domenica 31 gennaio 2021) La Roma apre il girone di ritorno ospitando all'Olimpico una delle squadre più in forma del campionato: il Verona. Fonseca ritrova Mancini in difesa mentre a centrocampo Veretout... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 gennaio 2021) Laapre il girone di ritorno ospitando all'Olimpico una delle squadre più in forma del campionato: il. Fonseca ritrova Mancini in difesa mentre a centrocampo Veretout...

aquilinofilm : RT @LAROMA24: All'Olimpico #Dzeko con #Reynolds in tribuna in occasione di #RomaVerona #ASRoma ?? - LAROMA24 : All'Olimpico #Dzeko con #Reynolds in tribuna in occasione di #RomaVerona #ASRoma ?? - Agenzia_Ansa : #SerieA: #RomaVerona All'Olimpico altra partita delicata per il tecnico Fonseca che è sempre in rotta con Dzeko Se… - GiuseppeRinal43 : Su La7 c’è Giletti guardo Roma-Verona vuoi mettere..#FuoriDalMovimento - siamo_la_Roma : ?? #Lazovic nel pre-partita all'Olimpico ? 'Non dobbiamo fermarci' ?? Le parole a pochi minuti da #RomaVerona… -