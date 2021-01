Roma Verona 3-1 LIVE | l’Hellas adesso ci crede

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Si parte all’Olimpico, primo possesso per la. 6? Moduli speculari per le due formazioni; prime fasi di gioco bloccate. 10? Infortunio Smalling Il centrale inglese chiede ai compagni di buttar fuori il pallone, si scalda Kumbulla. 12? SostituzioneProblema al flessore della coscia sinistra, fuori Smalling dentro l’ex Kumbulla. 14? Mancini recupera un pallone al limite della sua ...