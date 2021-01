Roma - Verona 3 - 1 | Borja Mayoral e Mkhitaryan show | Fonseca è terzo

(Di domenica 31 gennaio 2021)- Tre gol in nove minuti per mettere da parte i cattivi pensieri, travolgere ile riprendersi ilposto in classifica. Dopo la vittoria rocambolesca contro lo Spezia, il successo ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - CorriereCitta : Tris della Roma contro il Verona, brilla Borja Mayoral - ContropiedeA : In trenta minuti la Roma segna tre gol e liquida il Verona che accorcia al 62° - Ticinonline : La Roma non sbaglia #roma #seriea #calcio - ilnapolionline : SERIE A, Roma-Verona 3-1: Giallorossi a meno 6 dalla vetta - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Ivan Juric, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la: le sue dichiarazioni- Tre gol in nove minuti per mettere da parte i cattivi pensieri, travolgere ile riprendersi il terzo posto in classifica. Dopo la vittoria rocambolesca contro lo Spezia, il successo ...ROMA (ITALPRESS) – Una Roma dai due volti vince per 3-1 sul Verona. Travolgente nel primo tempo, sprecona e distratta nella ripresa. Sotto gli occhi di Dzeko e dei nuovi acquisti El Shaarawy e ...Ivan Juric dopo la sconfitta per 3-1 con la Roma: «C'è stato un calo di concentrazione mai visto finora quest'anno, dopo il primo... Scopri di più ...