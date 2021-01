Roma | tegola Pellegrini | salterà la Juventus

AppTcf : ?? Tegola per la Roma: frattura all'osso sacro per Ciccotti -

Inews24

Lorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Juventus in campionato: il centrocampista dellaè stato ammonito. Era diffidatoLaha dovuto rinunciare a Smalling per un problema al flessore della gamba sinistra:in casa giallorossa durante il match col VeronaLorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Juventus in campionato: il centrocampista della Roma è stato ammonito. Era diffidato ...Dopo solamente 10 minuti dall'inizio di Roma-Verona arriva la tegola per Fonseca: il giocatore esce per infortunio ...