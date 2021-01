Roma | senza Dzeko c’è Borja Mayoral | vuole il record di gol

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lasi affida a. Sarà lui a sostituiree i suoi gol dovranno chiudere i giallorossi alla vittoria contro il Verona Questa sera laaffronterà il VeronaEdin, escluso dalla lista dei convocati dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Per questo motivo, come riferisce Gazzetta dello Sport, il centravanti titolare sarà ancora una voltache con una rete al Verona eguaglierebbe il suopersonale di gol in campionato (9) ottenuto nella scorsa stagione con il Levante in Liga. Leggi su Calcionews24.com