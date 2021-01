(Di domenica 31 gennaio 2021) Attimi di paura per unche ieri intorno alle 22, in via Monte Cervialto, è stato aggreddito da un gruppetto di coetanei aventi fra i 15-16 anni.di rubargli il giaccone ed al suo rifiuto lo colpiscono con un pugno sul labbro. Fortunatamente il ragazzo è riuscito a scappare tornando a casa in lacrime. Purtroppo quanto accaduto non è un fatto isolato, alimentato anche dal fatto che i ragazzi spesso e volentieri ignorano la regola del coprifuoco: ad esempio nella zona del parco Chiala c’è chi addirittura gioca a calcio dopo le 22. Un continuo movimento di giovani senza mascherine e tantomeno attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza è stato poi segnalato sia al parco Cristo sia al parco dei Sassi. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, ragazzino aggredito dal branco: prima tentano il furto poi lo picchiano - Rominab_83 : Il piantino a mezzanotte con questo cuore di uomo che sente figlio il figlio della compagna che non c’è più, gli o… - roma_amor782 : Ma che tenerezza questo ragazzino è super impacciato #CePostaPerTe - ninersmessimale : @kravotz @Ferrarista1986 @Uomoconvaligia È una branda di 1,95 con buona tecnica. Un 9 moderno, visto qui a Roma qua… - Echoes41502167 : @keope77 @teoeas @aleaus81 Solo che juve e genoa scambiano giovani di pari grado la roma fu spudorata paragonando u… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ragazzino

Il Corriere della Città

Già amavoa prescindere, poi primo allenamento a Trigoria e in campo con me c'è Bruno Conti, roba da matti. Lo vedevo in tv al Mondiale del 1982 mentre facevo merenda, da, e ora mi ......certo le difficoltà anche perché il fratellastro Antonio era contrario a far studiare il... Cuore a, e per questo Don Bosco si recò questuante a Parigi suscitando ammirazione per miracoli ...Ancora un sabato sera di assembramenti e ressa di giovani nella zona di piazza del Popolo a Roma. Non una mega rissa stavolta, come quella del 5 dicembre al Pincio, ma alcune aggressioni, episodi isol ...Roma, week end all'insegna di assembramenti e multe: ecco cos'è successo al Centro Storico e non solo della Capitale ...