Roma | primo tempo da urlo | 3-1 al Verona e terzo posto solitario

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lacontinua la sua marcia in campionato, battendo l’osticoall’Olimpico grazie ad unesaltante. I giallorossi sono passati in vantaggio al 20? con Mancini, il raddoppio un minuto dopo con Mkhitaryan. Al 30? il 3-0 di Borja Mayoral.tramortito, che però nella ripresa ha accorciato grazie a Colley al 62?. Vittoria per 3-1 per i capitolini che salgono a 40 punti, a -6 dal Milan, -4 dall’Inter. Sabato scontro diretto a Torino contro la Juventus che insegue al quartoad un punto di distanza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tutto neltempo, dove lacostruisce la sua vittoria e si riappropria del terzo posto, rimettendosi alle spalle quella Juventus a cui farà visita sabato prossimo. Il 3 - 1 finale porta la firma di ...Unadai due volti vince per 3 - 1 a Verona. Travolgente neltempo, sprecona e distratta nella ripresa. Sotto gli occhi di Dzeko e dei nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds, pero' la squadra di ...La Roma inizia alla grande il girone di ritorno piegando 3-1 il Verona, una delle squadre più in forma del campionato. Fonseca ritrova Mkhitaryan, in attacco Mayoral è chiamato a ...Il calcio in Italia ha visto completarsi la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 20.45 la Roma ha superato l'Hellas Verona per 3-1. In gol nel primo tempo ...