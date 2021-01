Roma, la maestra chiede ai bambini di mettere like alle sue foto in costume da bagno (Di domenica 31 gennaio 2021) Una maestra di Roma di circa vent’anni è stata riempita di critiche da parte dei genitori dei suoi allievi: aveva chiesto ai bambini di aiutarla con un contest online. Un’ingenuità o forse un tentativo di creare un rapporto positivo con i suoi studenti, fatto sta che ciò che una maestra di una scuola di Roma L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 31 gennaio 2021) Unadidi circa vent’anni è stata riempita di critiche da parte dei genitori dei suoi allievi: aveva chiesto aidi aiutarla con un contest online. Un’ingenuità o forse un tentativo di creare un rapporto positivo con i suoi studenti, fatto sta che ciò che unadi una scuola diL'articolo proviene da Leggilo.org.

News24_it : RT @Corriere: Maestra chiede agli alunni il voto alle sue foto in bikini sui social Rivolta dei genitori - FabioMassi : RT @Corriere: Maestra chiede agli alunni il voto alle sue foto in bikini sui social Rivolta dei genitori - Pepautore : #Roma, maestra 23enne chiede ai bambini di votare una sua foto in costume per un concorso su Instagram. #Mamme di… - tizianacairati : Roma, maestra chiede agli alunni il voto alle foto in bikini sui social. Rivolta dei genitori @corriere - occhio_notizie : Un comportamento che non è piaciuto ai genitori -