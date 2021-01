(Di domenica 31 gennaio 2021) Nella città di, l’emergenza, non arresta la, combattuta in prima linea dagli agenti della Polizia di Stato. LeGli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 22enne egiziano il quale, in periodo covid, ha deciso di cambiare attività dedicandosial dettaglio nella zona della stazione termini. E.A.G.R., conosciuto agli agenti perché sottoposto recentemente a misure precautelari per rapina, è stato colto nella flagranza del reato didi sostanza stupefacente in via Gioberti. Nella medesima via è stato arrestato anche L.S. 30enne Africano colto in flagranza mentre, spostandosi tra le bancarelle di venditori ambulanti della zona, cedeva al suo interlocutore 0,27 ...

virginiaraggi : Oggi inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Roma. Siamo al fianco di donne e uomini al servizio della g… - CorriereCitta : Roma: la lotta allo spaccio ai tempi del Coronavirus, ecco le operazioni - serenel14278447 : Roma, Colosseo illuminato per la lotta alle malattie tropicali neglette - GCRNPP1969 : @napolista Un po' di ottimismo, andiamo...non è che siamo il Barcellona in crisi...siamo una buona squadra che anch… - tomaurora1 : RT @virginiaraggi: Oggi inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Roma. Siamo al fianco di donne e uomini al servizio della giusti… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta

Il Messaggero

Infatti un paio fa di anni chiesero una consulenza a un professore universitario di, al quale ... Nel senso che, come accennavo prima, Lorenzo era l'emblema delladei bambini di Taranto. C'...La Procura dista analizzando il flusso di denaro in uscita di Microproducts It srl e ...per i poveri Dagli scienziati dell'isola caraibica dipende la sorte dei "non allineati" nellaal ...Nuova giornata di follia e scontri in centro storico. In un sabato pomeriggio di assembramenti, tra via del Corso e le principali strade commerciali, si è registrata una maxi rissa in ...Paulo Fonseca non ne può più e spera che qualcosa, da qui a domani sera, data ultima per le trattative in entrata e uscita, cambi. E che la Roma possa voltare pagina, con ...