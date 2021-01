Roma, i convocati: out Dzeko ed El Shaarawy. Sorpresa: torna Pastore (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma - Roma - Verona senza Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco non è stato convocato da Paulo Fonseca per lo scontro verbale avuto dieci giorni fa dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021)- Verona senza Edin. Il centravanti bosniaco non è stato convocato da Paulo Fonseca per lo scontro verbale avuto dieci giorni fa dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Il ...

